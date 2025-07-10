«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французский «ПСЖ» нанес крупное поражение испанскому «Реалу» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.
Встреча в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) завершилась победой французов со счетом 4:0. Дубль оформил Фабиан Руис (6-я и 24-я минуты), по голу забили Усман Дембеле (9) и Гонсалу Рамуш (87).
Встреча началась с 10-минутной задержкой по причине пробок на дорогах, из-за которых автобусы обоих клубов с опозданием прибыли на стадион.
«Реал» пропустил три гола в стартовые 24 минуты матча впервые с ноября 2003 года. «ПСЖ» не забивал столько на таком отрезке игры с апреля 2018 года.
Защитник «Реала» Даниэль Кравахаль вышел на замену на 71-й минуте игры. Он провел свой первый матч с момента травмы колена, полученной в игре девятого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0) 5 октября 2024 года.
В финале «ПСЖ» сыграет с английским «Челси», который ранее обыграл в полуфинале бразильский «Флуминенсе» (2:0). Матч пройдет также в Ист-Ратерфорде 13 июля.
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти