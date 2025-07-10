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«ПСЖ» разгромил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Футболисты «ПСЖ» разгромили «Реал» и вышли в финал клубного чемпионата мира.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французский «ПСЖ» нанес крупное поражение испанскому «Реалу» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в США.

Встреча в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) завершилась победой французов со счетом 4:0. Дубль оформил Фабиан Руис (6-я и 24-я минуты), по голу забили Усман Дембеле (9) и Гонсалу Рамуш (87).

Встреча началась с 10-минутной задержкой по причине пробок на дорогах, из-за которых автобусы обоих клубов с опозданием прибыли на стадион.

«Реал» пропустил три гола в стартовые 24 минуты матча впервые с ноября 2003 года. «ПСЖ» не забивал столько на таком отрезке игры с апреля 2018 года.

Защитник «Реала» Даниэль Кравахаль вышел на замену на 71-й минуте игры. Он провел свой первый матч с момента травмы колена, полученной в игре девятого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:0) 5 октября 2024 года.

В финале «ПСЖ» сыграет с английским «Челси», который ранее обыграл в полуфинале бразильский «Флуминенсе» (2:0). Матч пройдет также в Ист-Ратерфорде 13 июля.

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 3:0
Реал
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
9.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
Статистика
ПСЖ
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
7
2
Угловые
3
6
Фолы
9
9
Офсайды
4
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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