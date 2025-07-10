Лука Модрич провел свою последнюю игру за «Реал»

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французского клуба.
Хорватский полузащитник мадридской команды Лука Модрич вышел на замену на 64-й минуте.
Эта встреча стала последней для Модрича в составе «Реала», за который он выступал с 2012 года.
За 13 лет в «Реале» Модрич провел 597 игр во всех турнирах и завоевал 28 трофеев, а также получил «Золотой мяч» в 2018 году.
39-летний Модрич продолжит карьеру в составе «Милана».
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше