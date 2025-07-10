Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
17:00
Атлетик Э
:
Дюделанж
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.38
П2
2.50
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Шелбурн
1
:
Линфилд
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ФКСБ
3
:
Интер Э
1
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Лудогорец
1
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Жальгирис В
2
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2

Лука Модрич провел свою последнюю игру за «Реал»

«Реал» проиграл «ПСЖ» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французского клуба.

Хорватский полузащитник мадридской команды Лука Модрич вышел на замену на 64-й минуте.

Эта встреча стала последней для Модрича в составе «Реала», за который он выступал с 2012 года.

За 13 лет в «Реале» Модрич провел 597 игр во всех турнирах и завоевал 28 трофеев, а также получил «Золотой мяч» в 2018 году.

39-летний Модрич продолжит карьеру в составе «Милана».

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше