«ПСЖ» пощадил «Реал» — мог забить и больше четырех. Алонсо предстоит решить сложнейшую головоломку

«ПСЖ» и «Реал» — две команды, матчи между которыми симулируются на компьютерах и консолях тысячи раз каждый день в уютных гостиных и дымных кальянных по всему миру. Это реально гарантирует максимально захватывающий геймплей — можно столкнуть между собой одних из самых высокорейтинговых игроков, попробовать уникальные финты и забить пачку красивых мячей на индивидуальном мастерстве. Отклик максимальный — что захочешь, то цифровые модельки и исполнят.
Но в реальном футболе все работает немного по-другому, и бывает так, что одна напичканная крутыми исполнителями команда на фоне другой такой же смотрится как коллектив со средним рейтингом в районе 75. В полуфинале клубного чемпионата мира мы увидели как раз это: «ПСЖ» раздавил «Реал» уже к 25-й минуте, забил три (а мог и в два раза больше) и вторую половину встречи провел в энергосберегающем режиме, оставив на закуску еще один мяч.
Не надо быть экспертом или аналитиком, чтобы понять, почему так произошло — просто один соперник сейчас на пике своей формы, а другой на стадии перестройки. Луису Энрике перед КЧМ надо было лишь проверить исправность своего болида да залить полный бак, а Хаби Алонсо за пару недель почти с нуля собрать свой и выйти на трек без даже пробного тест-драйва.
Еще болельщики «Реала» могут посетовать на травму Трента, дисквалификацию Хейсена и лишний час в воздухе при перелете. Но давайте признаемся — возможно, счет на табло был бы не разгромный, но итоговый результат вряд ли бы изменился. Просто «Реал» и «ПСЖ» сейчас команды разных весовых категорий.
И тут вскрывается еще одно фундаментальное различие между двумя успешными клубами. В Париже несколько лет усилиями Луиша Кампуша и Луиса Энрике выстраивалась команда под определенную концепцию. Покупали тех, кто нужен на позицию, причем с возможностью дальнейшего роста. Потому «ПСЖ» этим летом и пассивен на рынке — а как еще улучшить уже идеальную команду? Тут и звезд хватает, и скамейка укомплектованная, и еще отряд перспективной молодежи ждет своего шанса.
«Реал» же переживает кризис, так как пытается совместить два противоречащих друг другу подхода. Хаби Алонсо сложно назвать догматиком в полном смысле этого слова, но его проект в «Байере» строился во многом на дисциплине и слаженном активном движении всех футболистов без мяча. Даже гениальный Флориан Вирц пахал как вол. В Мадриде же баску подсунули Винисиуса, Беллингема и Мбаппе с посылом «а теперь заставь их бегать и прессинговать».
У Анчелотти не вышло, но вряд ли дело в самом Карло. Просто есть футболисты, которые считают, что их космический уровень дает им белый билет, освобождающий от занятий обороной и прочими скучными вещами. Без претензий, таким же большую часть карьеры был Месси, просто под подобный тип футболистов нужно выстраивать систему, где кто-то будет прикрывать звездную задницу. Не беда, если подобная прима в команде одна. Если две — жди неприятностей. Три — точно напорешься на катастрофу.
Энрике не просто так говорил, что с уходом Мбаппе «ПСЖ» станет сильнее, он ведь реально стал. А вот Алонсо нужно думать, как разыгрывать набор карт, который ему выпал. Делать однозначные выводы сейчас точно рано, новый тренер не провел в Мадриде даже первую предсезонку. Но КЧМ и конкретный полуфинал в очередной раз подсветили давние проблемы. Хочется надеяться, что живой ум Хаби решит эту головоломку. Но пока 0:4 от «ПСЖ» — это не позор, а скорее пощада. Могли побить куда больнее.
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти