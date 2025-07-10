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4
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Реал
0
П1
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Футбол. Еврокубки
завершен
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1
:
Линфилд
0
П1
X
П2

«ПСЖ» пощадил «Реал» — мог забить и больше четырех. Алонсо предстоит решить сложнейшую головоломку

Кажется, что текущий состав совсем не подходит стилю Хаби.

Источник: AFP 2023

«ПСЖ» и «Реал» — две команды, матчи между которыми симулируются на компьютерах и консолях тысячи раз каждый день в уютных гостиных и дымных кальянных по всему миру. Это реально гарантирует максимально захватывающий геймплей — можно столкнуть между собой одних из самых высокорейтинговых игроков, попробовать уникальные финты и забить пачку красивых мячей на индивидуальном мастерстве. Отклик максимальный — что захочешь, то цифровые модельки и исполнят.

Но в реальном футболе все работает немного по-другому, и бывает так, что одна напичканная крутыми исполнителями команда на фоне другой такой же смотрится как коллектив со средним рейтингом в районе 75. В полуфинале клубного чемпионата мира мы увидели как раз это: «ПСЖ» раздавил «Реал» уже к 25-й минуте, забил три (а мог и в два раза больше) и вторую половину встречи провел в энергосберегающем режиме, оставив на закуску еще один мяч.

Не надо быть экспертом или аналитиком, чтобы понять, почему так произошло — просто один соперник сейчас на пике своей формы, а другой на стадии перестройки. Луису Энрике перед КЧМ надо было лишь проверить исправность своего болида да залить полный бак, а Хаби Алонсо за пару недель почти с нуля собрать свой и выйти на трек без даже пробного тест-драйва.

Еще болельщики «Реала» могут посетовать на травму Трента, дисквалификацию Хейсена и лишний час в воздухе при перелете. Но давайте признаемся — возможно, счет на табло был бы не разгромный, но итоговый результат вряд ли бы изменился. Просто «Реал» и «ПСЖ» сейчас команды разных весовых категорий.

И тут вскрывается еще одно фундаментальное различие между двумя успешными клубами. В Париже несколько лет усилиями Луиша Кампуша и Луиса Энрике выстраивалась команда под определенную концепцию. Покупали тех, кто нужен на позицию, причем с возможностью дальнейшего роста. Потому «ПСЖ» этим летом и пассивен на рынке — а как еще улучшить уже идеальную команду? Тут и звезд хватает, и скамейка укомплектованная, и еще отряд перспективной молодежи ждет своего шанса.

«Реал» же переживает кризис, так как пытается совместить два противоречащих друг другу подхода. Хаби Алонсо сложно назвать догматиком в полном смысле этого слова, но его проект в «Байере» строился во многом на дисциплине и слаженном активном движении всех футболистов без мяча. Даже гениальный Флориан Вирц пахал как вол. В Мадриде же баску подсунули Винисиуса, Беллингема и Мбаппе с посылом «а теперь заставь их бегать и прессинговать».

У Анчелотти не вышло, но вряд ли дело в самом Карло. Просто есть футболисты, которые считают, что их космический уровень дает им белый билет, освобождающий от занятий обороной и прочими скучными вещами. Без претензий, таким же большую часть карьеры был Месси, просто под подобный тип футболистов нужно выстраивать систему, где кто-то будет прикрывать звездную задницу. Не беда, если подобная прима в команде одна. Если две — жди неприятностей. Три — точно напорешься на катастрофу.

Энрике не просто так говорил, что с уходом Мбаппе «ПСЖ» станет сильнее, он ведь реально стал. А вот Алонсо нужно думать, как разыгрывать набор карт, который ему выпал. Делать однозначные выводы сейчас точно рано, новый тренер не провел в Мадриде даже первую предсезонку. Но КЧМ и конкретный полуфинал в очередной раз подсветили давние проблемы. Хочется надеяться, что живой ум Хаби решит эту головоломку. Но пока 0:4 от «ПСЖ» — это не позор, а скорее пощада. Могли побить куда больнее.

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 3:0
Реал
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
9.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
Статистика
ПСЖ
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
7
2
Угловые
3
6
Фолы
9
9
Офсайды
4
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти