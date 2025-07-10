«ПСЖ» пощадил «Реал» — мог забить и больше четырех. Алонсо предстоит решить сложнейшую головоломку

Но в реальном футболе все работает немного по-другому, и бывает так, что одна напичканная крутыми исполнителями команда на фоне другой такой же смотрится как коллектив со средним рейтингом в районе 75. В полуфинале клубного чемпионата мира мы увидели как раз это: «ПСЖ» раздавил «Реал» уже к 25-й минуте, забил три (а мог и в два раза больше) и вторую половину встречи провел в энергосберегающем режиме, оставив на закуску еще один мяч.