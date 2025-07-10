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Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»

«Интер Майами» обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. «Интер Майами» на выезде обыграл «Нью-Инглэнд Революшн» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча в городе Фоксборо завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, дубль в составе которых оформил восьмикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинец Лионель Месси (27-я и 38-я минуты). У «Нью-Инглэнд Революшн» мяч забил испанский полузащитник Карлес Хиль (79).

Месси оформил четвертый дубль подряд в текущем регулярном чемпионате MLS и стал первым игроком в истории лиги, которому покорилось такое достижение. Всего у 38-летнего аргентинца в нынешнем чемпионате 14 голов в 15 матчах.

«Интер Майами» продлил серию без поражений в MLS до пяти матчей и, набрав 35 очков в 18 играх, идет пятым в таблице Восточной конференции, где «Нью-Инглэнд Революшн» с 24 баллами после 20 встреч располагается на 11-й строчке.