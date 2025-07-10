«Реалу» предстоит многому научиться, заявил Алонсо

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хаби Алонсо заявил, что его команде предстоит много работать, прежде чем выйти на достойный уровень.
«Реал» в среду проиграл действующему победителю Лиги чемпионов французскому «Пари Сен-Жермен» в полуфинале клубного чемпионата мира со счетом 0:4. «Реал» пропустил три гола в стартовые 24 минуты матча впервые с ноября 2003 года. «ПСЖ» не забивал столько на таком отрезке игры с апреля 2018 года.
«Начало матча было очень тяжелым. На десятой минуте все было очень плохо. “ПСЖ” — проект, который работает уже два года. Мы только начали, нам нужно еще много работать. Многое нужно проанализировать, многому научиться», — приводит слова Алонсо Marca.
В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» 13 июля встретится с английским «Челси», который ранее обыграл в полуфинале бразильский «Флуминенсе» (2:0).
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти