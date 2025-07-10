«Реалу» предстоит многому научиться, заявил Алонсо

«Начало матча было очень тяжелым. На десятой минуте все было очень плохо. “ПСЖ” — проект, который работает уже два года. Мы только начали, нам нужно еще много работать. Многое нужно проанализировать, многому научиться», — приводит слова Алонсо Marca.