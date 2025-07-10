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«Реалу» предстоит многому научиться, заявил Алонсо

Алонсо: «Реалу» предстоит много работать для выхода на достойный уровень.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Хаби Алонсо заявил, что его команде предстоит много работать, прежде чем выйти на достойный уровень.

«Реал» в среду проиграл действующему победителю Лиги чемпионов французскому «Пари Сен-Жермен» в полуфинале клубного чемпионата мира со счетом 0:4. «Реал» пропустил три гола в стартовые 24 минуты матча впервые с ноября 2003 года. «ПСЖ» не забивал столько на таком отрезке игры с апреля 2018 года.

«Начало матча было очень тяжелым. На десятой минуте все было очень плохо. “ПСЖ” — проект, который работает уже два года. Мы только начали, нам нужно еще много работать. Многое нужно проанализировать, многому научиться», — приводит слова Алонсо Marca.

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» 13 июля встретится с английским «Челси», который ранее обыграл в полуфинале бразильский «Флуминенсе» (2:0).

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 3:0
Реал
Футбол, Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
9.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Хаби Алонсо
Голы
ПСЖ
Фабиан Руис
(Усман Дембеле)
6′
Усман Дембеле
9′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
24′
Гонсалу Рамуш
(Брэдли Барколя)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
35
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
45+2′
25
Нуну Мендеш
80′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
59′
9
Гонсалу Рамуш
14
Дезире Дуэ
66′
24
Сенни Маюлу
7
Хвича Кварацхелия
59′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
66′
33
Уоррен Заир-Эмери
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
20
Франсиско Гарсия
9
Килиан Мбаппе
14
Орельен Тшуамени
28′
22
Антонио Рюдигер
30
Гонсало Гарсия
71′
2
Даниэль Карвахаль
73′
7
Винисиус Жуниор
65′
21
Браим Диас
35
Рауль Асенсио
64′
3
Эдер Милитау
15
Арда Гюлер
84′
17
Лукас Васкес
5
Джуд Беллингем
64′
10
Лука Модрич
Статистика
ПСЖ
Реал
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
7
2
Угловые
3
6
Фолы
9
9
Офсайды
4
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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