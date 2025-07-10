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Тренер «ПСЖ» назвал Дембеле лучшим игроком сезона

Тренер «ПСЖ» назвал Дембеле лучшим игроком сезона, заслуживающим всех наград.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» испанец Луис Энрике заявил, что футболист его команды Усман Дембеле является лучшим игроком сезона и заслуживает всех наград.

В среду «ПСЖ» нанес поражение испанскому «Реалу» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира со счетом 4:0. Дембеле отметился забитым мячом.

«Я думаю, что Дембеле — лучший игрок этого сезона на сегодняшний день. Он заслуживает того, чтобы выиграть все. Он наш лучший игрок, который уникально меняет матчи, это роскошь для нас всех», — приводит слова Энрике Marca.

Дембеле 28 лет. Он стал игроком «ПСЖ» в 2023 году, перейдя из испанской «Барселоны». В сезоне-2024/25 он сыграл за парижский клуб 52 матча и забил 35 мячей. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» 13 июля встретится с английским «Челси», который ранее обыграл в полуфинале бразильский «Флуминенсе» (2:0).

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