«Арсенал» наконец решает ключевую проблему. Такого трансфера ждали несколько лет

Похоже, в клубе уже давно понимали, насколько необходима полноценная «девятка». Ещё в конце 2021 года инсайдер Фабрицио Романо утверждал об интересе к Душану Влаховичу. Центральные нападающие остаются в дефиците в современном футболе, но за последние три года сообщалось об интересе «Арсенала» ко множеству из них — от Альваро Мораты и Адемолы Лукмана до Исака и Беньямина Шешко. И только теперь, спустя долгое время, этот вопрос можно считать закрытым — с приходом Виктора Дьёкереша. Если обойдётся без серьёзных травм и швед станет штатным бомбардиром, то он обязан пробить планку в 20 мячей. Возможно, это именно тот рывок, которого не хватало «Арсеналу», чтобы закончить сезон АПЛ не на второй, а на первой строчке.