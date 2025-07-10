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«Арсенал» наконец решает ключевую проблему. Такого трансфера ждали несколько лет

С Дьёкерешем клуб попал в «девятку».

Источник: Getty Images

«Арсенал» и форвард — это сага, которая обсуждалась годами. Ещё в 2023-м у The Telegraph вышел материал с заголовком: «Арсеналу» может понадобиться новый № 9, но у Микеля Артеты есть другие трансферные опасения«. Были на этот счёт разговоры и раньше. По сути, у лондонцев не было ярко выраженного форварда со времён Обамеянга и Ляказетта. Болельщики “Арсенала” их запомнят надолго. Габонец ушёл достаточно скандально в начале 2022-го, а француз спокойно покинул Лондон летом того же года.

Вот примерно с тех пор и идут разговоры, что в команде нет чистой «девятки». Да, летом 2022 года пришёл Габриэл Жезус за £ 45 млн. Бразилец как раз жаловался, что в «Манчестер Сити» ему не давали играть на позиции форварда. Однако в «Арсенале» нападающего замучили травмы. А затем его снова стали выпускать в том числе на фланге.

Позже Жезус сказал в интервью, что он не классический форвард, который кладёт каждый сезон по 20+ голов. На самом деле, у бразильца никогда не было даже 15 мячей за чемпионат. Сейчас он продолжает восстановление после травмы «крестов», и непонятно, когда сможет вернуться на поле. Раньше хотя бы была запасная опция в лице Эдди Нкетиа, но летом 2024 года он ушёл в «Кристал Пэлас».

В 2025 году на позиции центрального нападающего в «Арсенале» кого только ни пробовали. Сначала там был Кай Хаверц. Форвард — это явно не его основное место на поле, однако в целом он справлялся с этой ролью как мог. Затем уже и немец получил повреждение. В феврале в атаке стал играть… опорник Микель Мерино. В матче с «Лестером» испанец оформил дубль, а после игры сказал, что впервые в жизни вышел на позиции форварда.

Иногда Артета использовал в качестве нападающего и Леандро Троссарда. Местами получалось неплохо. Бельгиец тоже оформил дубль в одном из матчей с аутсайдером, но глобально это всё выглядело как временное решение на один-два месяца или под конкретного соперника. В такой ситуации было тяжело говорить о сыгранности с нападающим. Тем более при позиционных атаках форвардом вообще оказывался Деклан Райс.

Можно ли играть без классической «девятки»? Да, и тут хватает клубов в качестве примера. Однако, похоже, «Арсеналу» всё-таки нужен форвард. В прошедшем сезоне АПЛ у ведущих клубов лучший бомбардир забивал от 20 мячей:

  • 29 — Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  • 23 — Александер Исак («Ньюкасл»);
  • 22 — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • 20 — Крис Вуд («Ноттингем Форест»).

У «Челси» лучшим бомбардиром с 15 голами оказался Коул Палмер, потому что в команде были очевидные проблемы с центральным форвардом. В это трансферное окно команда Энцо Марески взяла сразу двух нападающих (Лиама Делапа и Жоао Педро). У «Арсенала» никто не забил даже 10 голов в прошедшем сезоне АПЛ. Больше всего — у Хаверца (9).

Похоже, в клубе уже давно понимали, насколько необходима полноценная «девятка». Ещё в конце 2021 года инсайдер Фабрицио Романо утверждал об интересе к Душану Влаховичу. Центральные нападающие остаются в дефиците в современном футболе, но за последние три года сообщалось об интересе «Арсенала» ко множеству из них — от Альваро Мораты и Адемолы Лукмана до Исака и Беньямина Шешко. И только теперь, спустя долгое время, этот вопрос можно считать закрытым — с приходом Виктора Дьёкереша. Если обойдётся без серьёзных травм и швед станет штатным бомбардиром, то он обязан пробить планку в 20 мячей. Возможно, это именно тот рывок, которого не хватало «Арсеналу», чтобы закончить сезон АПЛ не на второй, а на первой строчке.

Наконец-то попали в «девятку».

Единственная проблема — переговоры. По последней информации, торги со «Спортингом» проходят не лучшим образом: португальцы стоят на своём, а «Арсенал» якобы возмущён их запросами. Впрочем, лондонцы, вероятно, будут жалеть сильнее всего, если трансфер всё же сорвётся.

Григорий Телингатер

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