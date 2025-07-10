«Забрать у тренера предсезонку — преступление». Леонид Слуцкий раскритиковал клубный ЧМ

"Критика клубного ЧМ? Я бы тоже критиковал, если бы моя команда там участвовала, что само по себе фантастика. Тренеру всегда нужна предсезонка, он гораздо больше вкладывает в тренировочный процесс. У наставник не так много времени, чтобы работать, тренировать, нарабатывать какие-то вещи. И забирать это ещё под Клубный чемпионат мира — преступление. Играют неподготовленные, по окончании сезона, в другом эмоциональном фоне, в жару, в перелётах и всё остальное. Поэтому травмы — это неотъемлемый процесс.