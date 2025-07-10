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«Забрать у тренера предсезонку — преступление». Леонид Слуцкий раскритиковал клубный ЧМ

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий раскритиковал идею проведения клубного чемпионата мира. Напомним, турнир с участием 32 команд проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Источник: Getty Images

"Критика клубного ЧМ? Я бы тоже критиковал, если бы моя команда там участвовала, что само по себе фантастика. Тренеру всегда нужна предсезонка, он гораздо больше вкладывает в тренировочный процесс. У наставник не так много времени, чтобы работать, тренировать, нарабатывать какие-то вещи. И забирать это ещё под Клубный чемпионат мира — преступление. Играют неподготовленные, по окончании сезона, в другом эмоциональном фоне, в жару, в перелётах и всё остальное. Поэтому травмы — это неотъемлемый процесс.

Если меня спрашивают: забрать у любого тренера или ограничить его в предсезонке — это худшее, что можно сделать для тренера. Думаю, что это чисто коммерческий кейс. Удачен он или нет — должны оценивать финансовые структуры, комитеты и так далее. Не думаю, что он пользуется такой популярностью среди болельщиков, особенно в отборочных матчах. Не думаю, что это прям все смотрят и придают этому огромное значение, но мне кажется, это чисто коммерческий турнир", — приводит слова Слуцкого телеграм-канал Fonbet.

Победитель клубного чемпионата мира — 2025 определится в воскресенье, 13 июля. В решающем матче турнира встретятся «Челси» и «ПСЖ». Лондонцы на стадии ½ финала одолели бразильский «Флуминенсе» (2:0). Парижане в полуфинале разгромили мадридский «Реал» (4:0).

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:
ПСЖ
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П1
5.40
X
4.41
П2
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