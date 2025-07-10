Альварес из «Атлетика» отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

«Дисциплинарное разбирательство на текущий момент находится на стадии расследования и носит конфиденциальный характер, поэтому я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дополнительные публичные заявления. Хочу сказать всем вам, что мне очень грустно из-за этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой и уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее», — добавил он.