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Альварес из «Атлетика» отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

Защитник «Атлетика» Йерай Альварес сообщил, что его допинг-тест, сданный после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», показал положительный результат. В связи с этим он временно отстранен от футбола.

Игра команд прошла 1 мая и завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 3:0. Во втором полуфинальном матче Лиги Европы, состоявшемся 8 мая, «МЮ» также обыграл «Атлетик» (4:1).

«Получить подобную новость — это очень тяжелый удар. Честно говоря, я не могу в это поверить, учитывая, что никогда в своей жизни я не употреблял запрещенные вещества», — написал Альварес.

По словам 30-летнего футболиста, запрещенное вещество могло попасть в его организм в результате приема профилактического средства против алопеции, с которой он боролся после прохождения курса химиотерапии в 2017 году.

«Дисциплинарное разбирательство на текущий момент находится на стадии расследования и носит конфиденциальный характер, поэтому я временно отстранен и не имею права делать какие-либо дополнительные публичные заявления. Хочу сказать всем вам, что мне очень грустно из-за этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой и уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее», — добавил он.

В сезоне-2024/25 Альварес сыграл в 29 матчах за «Атлетик» во всех турнирах, отметившись двумя голами. Он выступает за команду с 2016 года.

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