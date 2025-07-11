Странное лето Чалханоглу. Поссорился с Лаутаро, не поехал на КЧМ и готов поменять «Интер» на Турцию

Из Италии в последнее время поступают странные новости. Ведущий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу не хочет продолжать карьеру в серии А и стремится перейти в «Галатасарай», который ведет переговоры по поводу трансфера хавбека. Между собой клуб и футболист уже договорились, но вот с «Интером» все сложнее — нерадзурри хотят 30 миллионов евро, и это пока главное препятствие для завершения сделки. Сейчас переговоры встали на паузу, но сама по себе ситуация очень неоднозначная. Тем более окружают ее ряд не очень приятных историй.
Конфликт с Лаутаро
На клубном чемпионате мира Чалханоглу не сыграл из-за травмы ноги. «Интер» с трудом входил в турнир и в итоге сенсационно вылетел от бразильского «Флуминенсе» в первом матче плей-офф. Хакан в это время отдыхал с друзьями в Турции и думал о возможном уходе. После вылета с КЧМ капитан «Интера» Лаутаро Мартинес внезапно обрушился на одноклубника с критикой, усомнившись в серьезности его повреждения: «Посыл простой: кто хочет остаться — оставайтесь, кто не хочет — уходите. Мы выложились полностью. Те, кто не хочет соответствовать высоким требованиям, должны покинуть команду. Как капитан я хочу продолжать борьбу за наши цели. У нас сильная команда, мы брали титулы, и я хочу развития в этом направлении».
Аргентинец конкретных имен не назвал. За него это позже сделал президент Джузеппе Маротта: "Я полагаю, что он [Лаутаро] обращался к нему [Чалханоглу]. Это слова капитана, который сделал ряд предположений и высказал правду. Если игрок больше не хочет здесь оставаться, он вправе уйти. На данный момент никто не изъявлял желания сделать это.
Поговорим с Хаканом и решим вопрос в лучшем виде. Клуб разделяет мнение Лаутаро: победный дух — залог успеха. Трансферный рынок открывается сегодня, и Хакан пока нам ничего не говорил, но мы готовы выслушать его, равно как и других игроков. Если футболист изъявляет желание уйти — скатертью дорога".
Турок вскоре ответил, выложив пост в социальных сетях: "После травмы в финале Лиги чемпионов мы все равно решили, что я уеду с командой в США. Для меня было важно быть там, даже не имея возможности выйти на поле. Я хотел быть рядом с командой, чтобы оказать поддержку. К сожалению, во время тренировки в США я получил еще одну травму — в другой области. Диагноз был ясен: разрыв мышцы. Вот почему я не смог играть в этом соревновании.
Ничего больше. Никакой предыстории. Вчера мы проиграли. И это больно. Я пережил это с грустью не только как футболист, но и как человек, который действительно переживает за команду. Несмотря на травму, сразу после финального свистка я позвонил нескольким товарищам по команде, чтобы выразить свою поддержку. Но больше всего меня поразили слова, которые прозвучали после этого. Жесткие слова. Слова, которые разделяют, а не объединяют. Я никогда в своей карьере не искал оправданий. Я всегда брал на себя ответственность".
На спич Лаутаро отреагировали не только футболисты: в поддержку Хакана высказалась жена турка Синем Гюндогду, а главный тренер команды Кристиан Киву вскоре провел экстренное собрание с командой, чтобы разъяснить ситуацию. По информации La Gazzetta dello Sport, после конфликта Лаутаро и Чалханоглу пообщались с помощью голосовых сообщений в соцсетях, а затем созвонились. В ходе разговора каждый из футболистов объяснил свою позицию, но окончательного примирения не произошло.
А вот по данным инсайдера Маттео Бардзаги, конфликт исчерпан, а Хакан покинет команду при достойном предложении. В общем, ситуация странная и неоднозначная. Но такое с Чалханоглу происходит уже не первый раз.
В 2021-м Чалханоглу со скандалом уходил из «Милана». Болельщики до сих пор его ненавидят
В «Милан» Чалханоглу перешел из «Байера». За четыре года трофеев турок не выиграл, но помог красно-черным впервые за долгое время выйти в Лигу чемпионов. Летом 2021-го Хакан решил не продлевать контракт и перешел свободным агентом к главному сопернику — «Интеру».
«Я хочу что-нибудь выиграть во время своего пребывания в Италии», — объяснял футболист в первом интервью после перехода.
Болельщики красно-черных, полюбившие Хакана, были вне себя от возмущения и стали при возможности всячески задевать недавнего любимца. Например, когда россонери выиграли золото в первый сезон после ухода Чалханоглу, во время празднования с трибун доносились оскорбительные кричалки и виднелись обидные баннеры.
«Я кумир половины города, а другая половина меня ненавидит», — отмечал Хакан в одном из интервью.
«Галатасарай» хочет подписать Чалханоглу. Пока не удается договориться о цене
На днях «Галатасарай» официально вышел на «Интер» с запросом по трансферу. Чалханоглу с детства симпатизирует «львам». В 2013-м турок уже мог из «Гамбурга» перейти в любимый клуб, но сделка тогда не состоялась.
«У меня есть татуировка льва, потому что я болельщик “Галатасарая”. И я надеюсь однажды сыграть за этот клуб в будущем, почему нет», — говорил он.
Турки готовы предложить полузащитнику более высокую зарплату, однако платить за трансфер запрашиваемые «Интером» 30 миллионов евро клуб не готов. 15 миллионов — предел, который может предложить «Галатасарай».
Миланцы рассчитывают выручить за Чалханоглу максимум, чтобы подписать замену — бразильца Эдерсона из «Аталанты». Хакан же, как сообщают СМИ, дал понять: он открыт к переходу в «Галатасарай». Теперь все зависит от хода переговоров. Турецкий клуб планирует сбить цену, однако «Интер» на уступки идти не хочет и выдвигает футболисту ультиматум: ситуация с трансфером в другой клуб должна проясниться до начала предсезонной подготовки. Если до указанного срока не поступит приемлемое предложение, Чалханоглу, скорее всего, останется на нынешнем месте работы. Хаканом, к слову, также интересуются «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», но там все далеко не так конкретно.
Семен Волков