Странное лето Чалханоглу. Поссорился с Лаутаро, не поехал на КЧМ и готов поменять «Интер» на Турцию

Ничего больше. Никакой предыстории. Вчера мы проиграли. И это больно. Я пережил это с грустью не только как футболист, но и как человек, который действительно переживает за команду. Несмотря на травму, сразу после финального свистка я позвонил нескольким товарищам по команде, чтобы выразить свою поддержку. Но больше всего меня поразили слова, которые прозвучали после этого. Жесткие слова. Слова, которые разделяют, а не объединяют. Я никогда в своей карьере не искал оправданий. Я всегда брал на себя ответственность".