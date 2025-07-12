Луи ван Гал победил рак

«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было ужасно. Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Прохожу обследование раз в несколько месяцев, все идет хорошо. Мне становится все лучше и лучше», — цитирует ван Гала ESPN со ссылкой на Humberto.