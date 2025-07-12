Луи ван Гал победил рак

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший тренер сборной Нидерландов по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что рак его больше не беспокоит.
В 2022 году ван Гал объявил, что болен раком простаты.
«Рак меня больше не беспокоит. Два года назад мне сделали несколько операций. Тогда все было ужасно. Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Прохожу обследование раз в несколько месяцев, все идет хорошо. Мне становится все лучше и лучше», — цитирует ван Гала ESPN со ссылкой на Humberto.
Ван Галу 73 года, ранее он также тренировал «Аякс», испанскую «Барселону», нидерландский АЗ и мюнхенскую «Баварию», в 1995 году одержал победу в Лиге чемпионов с «Аяксом». На протяжении карьеры он трижды возглавлял сборную Нидерландов, на чемпионате мира — 2014 привел команду к бронзовым медалям.