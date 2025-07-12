Гомес после дисквалификации за допинг будет выступать за «Падову»

Гомес провалил допинг-тест в ноябре 2022 года, когда был игроком испанской «Севильи». В организме спортсмена был обнаружен запрещенный препарат тербуталин. По словам Гомеса, допинг мог попасть в его организм после того, как он непреднамеренно принял сироп от кашля одного из своих детей. Футболиста дисквалифицировали на два года.