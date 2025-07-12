Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

Гомес после дисквалификации за допинг будет выступать за «Падову»

Алехандро Гомес после дисквалификации за допинг будет выступать за «Падову».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Алехандро Гомес, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, заключил контракт с итальянской «Падовой», сообщается на сайте клуба Серии B.

Гомес провалил допинг-тест в ноябре 2022 года, когда был игроком испанской «Севильи». В организме спортсмена был обнаружен запрещенный препарат тербуталин. По словам Гомеса, допинг мог попасть в его организм после того, как он непреднамеренно принял сироп от кашля одного из своих детей. Футболиста дисквалифицировали на два года.

Сообщается, что 37-летний Гомес заключил контракт с «Падовой» сроком до лета 2027 года. В соответствии с решением Испанской антидопинговой комиссии он до 19 августа не сможет тренироваться с командой и будет заниматься самостоятельно.

Сборная Аргентины с Гомесом в составе победила на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Всего в составе национальной команды он провел 17 матчей, в которых забил три мяча. Помимо «Севильи», на клубном уровне футболист выступал за итальянские «Монцу», «Катанию» и «Аталанту», украинский «Металлист», а также аргентинские «Арсенал» и «Сан-Лоренсо».