Гомес после дисквалификации за допинг будет выступать за «Падову»

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Алехандро Гомес, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, заключил контракт с итальянской «Падовой», сообщается на сайте клуба Серии B.
Гомес провалил допинг-тест в ноябре 2022 года, когда был игроком испанской «Севильи». В организме спортсмена был обнаружен запрещенный препарат тербуталин. По словам Гомеса, допинг мог попасть в его организм после того, как он непреднамеренно принял сироп от кашля одного из своих детей. Футболиста дисквалифицировали на два года.
Сообщается, что 37-летний Гомес заключил контракт с «Падовой» сроком до лета 2027 года. В соответствии с решением Испанской антидопинговой комиссии он до 19 августа не сможет тренироваться с командой и будет заниматься самостоятельно.
Сборная Аргентины с Гомесом в составе победила на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Всего в составе национальной команды он провел 17 матчей, в которых забил три мяча. Помимо «Севильи», на клубном уровне футболист выступал за итальянские «Монцу», «Катанию» и «Аталанту», украинский «Металлист», а также аргентинские «Арсенал» и «Сан-Лоренсо».