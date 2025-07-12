«Очень опасно»: футболист «Челси» раскритиковал организацию клубного ЧМ

Финал клубного чемпионата мира между «Челси» и французским «Пари Сен-Жермен» пройдет в воскресенье в Ист-Ратерфорде в 15:00 по местному времени (22:00 мск). Ожидается, что температура в это время превысит 30 градусов. По ходу турнира футболисты несколько раз жаловались на жаркую погоду. Несколько игр были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.