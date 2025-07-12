Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.15
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

«Очень опасно»: футболист «Челси» раскритиковал организацию клубного ЧМ

Фернандес: играть в условиях жары на клубном ЧМ в США опасно.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист лондонского «Челси» Энцо Фернандес заявил, что играть в условиях экстремальной жары на клубном чемпионате мира в США очень опасно и от сложных погодных условий страдает качество зрелища.

Финал клубного чемпионата мира между «Челси» и французским «Пари Сен-Жермен» пройдет в воскресенье в Ист-Ратерфорде в 15:00 по местному времени (22:00 мск). Ожидается, что температура в это время превысит 30 градусов. По ходу турнира футболисты несколько раз жаловались на жаркую погоду. Несколько игр были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

«Жара невероятная. На днях у меня немного закружилась голова и мне пришлось сесть на газон. Играть при такой температуре очень опасно. Очевидно, что это влияет на качество зрелища, за которым люди приходят на стадион, темп сильно падает, все замедляется», — цитирует Фернандеса RMC Sport.

Чемпионат мира среди национальных сборных с участием 48 команд пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

«Будем надеяться, что время начала матчей грядущего чемпионата мира изменят, чтобы сделать его более зрелищным», — добавил 24-летний полузащитник.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше