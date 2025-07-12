«Очень опасно»: футболист «Челси» раскритиковал организацию клубного ЧМ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Аргентинский футболист лондонского «Челси» Энцо Фернандес заявил, что играть в условиях экстремальной жары на клубном чемпионате мира в США очень опасно и от сложных погодных условий страдает качество зрелища.
Финал клубного чемпионата мира между «Челси» и французским «Пари Сен-Жермен» пройдет в воскресенье в Ист-Ратерфорде в 15:00 по местному времени (22:00 мск). Ожидается, что температура в это время превысит 30 градусов. По ходу турнира футболисты несколько раз жаловались на жаркую погоду. Несколько игр были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.
«Жара невероятная. На днях у меня немного закружилась голова и мне пришлось сесть на газон. Играть при такой температуре очень опасно. Очевидно, что это влияет на качество зрелища, за которым люди приходят на стадион, темп сильно падает, все замедляется», — цитирует Фернандеса RMC Sport.
Чемпионат мира среди национальных сборных с участием 48 команд пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.
«Будем надеяться, что время начала матчей грядущего чемпионата мира изменят, чтобы сделать его более зрелищным», — добавил 24-летний полузащитник.