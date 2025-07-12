«Настоящая катастрофа»: за что так хейтят ФИФА и клубный ЧМ в Америке

«Худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Понимаю тех, кто говорит, что деньги за участие безумны, однако это касается не всех клубов. В прошлом году были Кубок Америки и Евро — в этом году проходит клубный ЧМ, а в следующем нас ждет чемпионат мира. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Турниры не должны проводиться за счет здоровья футболистов. Я бы никому такого не пожелал. Боюсь, что будет беспрецедентное количество травм если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него». (Welt).