«Настоящая катастрофа»: за что так хейтят ФИФА и клубный ЧМ в Америке

Клубный чемпионат мира по футболу подходит к завершению: в воскресенье на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) будет сыгран финал, в котором за трофей зарубятся британский «Челси», в минувшем сезоне ставший победителем Лиги конференций, и ставший благодаря первому триумфу в Лиге чемпионов лучшим клубом Европы французский «ПСЖ».
Ненадолго отвлечемся от футбольной темы и поговорим о том, что окружало турнир в Штатах. А окружала его постоянная критика. Одним из тех, кого не впечатлил клубный ЧМ, стал экс-главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:
«Худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Понимаю тех, кто говорит, что деньги за участие безумны, однако это касается не всех клубов. В прошлом году были Кубок Америки и Евро — в этом году проходит клубный ЧМ, а в следующем нас ждет чемпионат мира. Игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Турниры не должны проводиться за счет здоровья футболистов. Я бы никому такого не пожелал. Боюсь, что будет беспрецедентное количество травм если не в следующем сезоне, то на чемпионате мира или после него». (Welt).
Разносит Международную федерацию футбола (ФИФА) разносит и президент Ла Лиги Хавьер Тебас:
«Настоящая катастрофа: игроки и лиги против, поломанное расписание и серьезно поврежденная профессиональная футбольная экосистема с сотнями тысяч пострадавших сотрудников. О телевизионных доходах и спонсорстве уже все сказано. В довершение всего билеты резко падают в цене, чтобы стадионы были “заполнены”, в то время как футболисты и юридические лица сталкиваются с налоговыми проблемами. Можно ли было сделать хуже? Тем не менее есть продолжающие продавать байки, что это оглушительный успех и будущее футбола».
Позицию немца и спортивного функционера мы поняли. А что по другим претензиям?
Много слабых команд
И катастрофически неинтересных для широкой публики. Да, ФИФА хотела привлечь как можно больше аудитории к измененному по формату КЧМ (по этой же логике «мундиаль» расширили до 48 участников), но получилось не очень. Из-за странных критериев отбора на турнир отобрались:
- «Окленд Сити» (Новая Зеландия);
- «Видад» (Марокко);
- «Эсперанс Тунис» (Тунис);
- «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР);
- «Урава Ред Даймондс» (Япония);
- «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея);
- «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
Хоть у кого-то, кроме их болельщиков, была мотивация включать трансляции матчей этих команд? И как изменился бы турнир, появись там чемпион Англии «Ливерпуль» и/или лучшие клубы Испании и Италии «Барселона» и «Наполи» соответственно… Да даже победитель Лиги Европы «Тоттенхэм Хотспур» и ужасающий своей игрой, но все равно популярный «Манчестер Юнайтед» вписались бы в турнир куда лучше, чем оклендцы, отлетевшие от «Баварии» с позорным счетом 0:10.
ФИФА провалилась с раскруткой
Президент федерации Джанни Инфантино не скрывает, что в восторге от клубного чемпионата мира. Он уверен, что, несмотря на ряд замечаний, завершающийся турнир получился особенным, даже уникальным. Ведь наконец ему удалось сообразить настоящий чемпионат мира с участием сильнейших клубов (очень сомнительно — уже объяснили выше) и выдающихся футболистов (тоже под вопросом). А ведь раньше Инфантино обещал, что всех ждет «104 Супербоула за месяц».
Звучало многообещающе, но что на выходе? Разумеется, организаторы вложили кучу кэша (сам за себя говорит с $1 млрд призовых). Но совсем не объяснили поклонникам «спорта номер один», почему это важно, и не «продали» новый продукт правильно. КЧМ не хватило соответствующего пиара — ФИФА понадеялась, что фанатам будет достаточно того факта, что в Америку прилетят хоть и изможденные после долго сезона, но все же в лучших составах «ПСЖ», «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити» и еще пара-тройка европейских топов. Плюс Лионель Месси сыграет за местный «Интер Майами».
Пустые трибуны на первых матчах
Каких только новостей не было про посещаемость матчей КЧМ за этот месяц:
- Матч-открытия удалось спасти ценой понижения цен на билеты. Ведь за двое суток до встречи между египетским «Аль-Ахли» и «Интером Майами» Месси было реализовано около 20 тысяч. Треть от вместимости стадиона;
- За встречей корейского «Ульсана» с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» следило менее 3,5 тысяч человек;
- Вообще, понижение цен на билеты стало фишкой КЧМ: фанаты попросту не хотели платить бешеные деньги за матчи с блеклой афишей. Да даже на крутые противостояния, такие как полуфинал «Флуминенсе» — «Челси», народ не шел. Приходилось идти на крайние меры и снижать цены на билеты в 36 раз! Как писал портал The Athletic, 473,9 доллара превратились в $13,4;
- Только вдумайтесь: футболистам приходилось размещать в соцсетях ссылки на сайт продажи билетов;
- Не обошлось и без «халявы». На некоторые матчи ФИФА раздавал билеты бесплатно, также были акции по типу «Купи два билета — получи еще два на другой матч».
- Не меньше поразило, что организаторам пришлось пересаживать зрителей на центральные трибуны для создания лучшей ТВ-картинки.
Ситуацию с Килианом Мбаппе, который с помощью нейросетей «добавил» фанатов на стадион, оставляем без комментариев.
Постоянные проблемы с погодой
Понятно, что на грозу повлиять человек на данный момент не в силе… Но постоянные остановки матчей и призыв болельщикам покинуть трибуны взбесили даже самых стойких. За первые 50 матчей мы увидели шесть погодных задержек, одна из которых растянулась на пару часов.
«Они уже приостановили шесть, семь, восемь игр. Вероятно, что-то идет не так. Значит, это не подходящее место для проведения данного соревнования», — сетовал на пресс-конференции главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Жара тоже не давала выдохнуть. На протяжении всего турнира температура зашкаливала, а на некоторых стадионах во время дневных матчей (на что только не пойдешь ради европейского зрителя и коммерческих интересов) термометр показывал 38 градусов по Цельсию.
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Напоследок еще одна странная новость с КЧМ про то, как бездомный пробрался в номер футболиста «Флуминенсе». Он прорвался через охрану отеля и «поселился» у защитника Игнасио. Футболист вместе с сотрудниками отеля нашел бездомного мирно спящим в кровати… Отмечается, что у спортсмена ничего не пропало, а номер остался в полном порядке.