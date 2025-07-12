Месси сыграет прощальный матч за «Барселону» на «Камп Ноу», пишут СМИ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лионель Месси сыграет прощальный матч за испанскую «Барселону» на реконструированном стадионе «Камп Ноу», сообщает Catalunya Radio.
По данным источника, клуб уже получил предварительное согласие 38-летнего аргентинца на участие в мероприятии, которое планируется провести в сезоне-2026/27. К тому времени на арене «Камп Ноу» будет установлена крыша и ее вместимость достигнет проектных показателей.
В рамках товарищеского Кубка Жоана Гампера «Барселона» сыграет на реконструирующемся «Камп Ноу» 10 августа. Стадион для этого матча будет открыт частично, так как в некоторых зонах продолжатся строительные работы, которые включают в себя завершение возведения третьего яруса, обустройство VIP-зоны, установку крыши и внутреннюю отделку помещений, а также благоустройство прилегающей территории.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции, а летом 2023 года перебрался в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами».
В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».