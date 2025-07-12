Месси сыграет прощальный матч за «Барселону» на «Камп Ноу», пишут СМИ

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции, а летом 2023 года перебрался в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами».