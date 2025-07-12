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Marca: Ямаль проведёт закрытую вечеринку в честь 18-летия с жёсткими мерами безопасности

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль готовится к проведению вечеринки в честь своего 18-летия, которая должна пройти в условиях строгой конфиденциальности.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль готовится к проведению вечеринки в честь своего 18-летия, которая должна пройти в условиях строгой конфиденциальности. Об этом сообщает Marca.

Напомним, вингер сине-гранатовых отпразднует день рождения в воскресенье, 13 июля.

По информации источника, гостям будет запрещено проносить мобильные телефоны на мероприятие и делать фотографии. На текущий момент нет точных сведений, где именно пройдёт данная вечеринка, однако известно, что её посетят различные знаменитости.

Подчёркивается, что на следующий день после праздника Ямаль должен прибыть на двойную тренировку «Барселоны».

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