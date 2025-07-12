Marca: Месси может отказаться от чествования на стадионе «Барселоны» из-за Лапорты

По информации источника, проведение подобного чествования может быть осложнено из-за взаимоотношений Месси с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, которые являются напряжёнными после тяжёлого ухода футболиста из клуба в 2021 году. С того момента они перестали контактировать. Подчёркивается, что Месси «ничего не хочет слушать от Лапорты». При этом нападающий по-прежнему с большим уважением относится к каталонскому клубу.