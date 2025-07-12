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«Он прессингует так, будто он лучший защитник в мире». Экс-игрок «Реала» — о Дембеле

Бывший игрок мадридского «Реала» Мичел Сальгадо высказался о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике и роли нападающего Усмана Дембеле в парижской команде.

Источник: Чемпионат.com

Бывший игрок мадридского «Реала» Мичел Сальгадо высказался о работе главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике и роли нападающего Усмана Дембеле в парижской команде.

«То, что он (Энрике) сделал, впечатляет. Все говорили о Мбаппе, когда он ушёл, и он смог справиться с переменами, ни разу его не критикуя. Он всегда говорил: “Было бы невероятно иметь лучшего игрока в мире”. Но они адаптировались к другому способу игры, другому стилю, более командному, всегда ставя командные интересы выше индивидуальных. Это заставляет всех отдаваться полностью, не только в атаке, но и в защите. Он тренер, который поддерживает высокую мотивацию своих подопечных.

Взгляните на Дембеле. Он прессингует так, как будто он лучший защитник в мире. Убедить такого игрока, как Дембеле, сделать это — вот что действительно отличает хорошего тренера. Это очевидно. Он трансформирует индивидуальное мышление самых сложных игроков в коллективное", — приводит слова испанца издание AS.

Напомним, «ПСЖ» сыграет с «Челси» в финале клубного чемпионата мира 13 июля.

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