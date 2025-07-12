Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.13
П2
3.10
Футбол. Зарубежный
13.07
Челси
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.43
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

«Это было бы отличной формой мести!». Дьёкереш о возвращении в АПЛ

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш прокомментировал вероятность своего перехода в АПЛ на фоне сообщений о возможном переходе футболиста в «Арсенал».

Источник: Чемпионат.com

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш прокомментировал вероятность своего перехода в АПЛ на фоне сообщений о возможном переходе футболиста в «Арсенал».

— Планируешь ли ты покинуть «Спортинг» этим летом?

— Возможно. Таков футбол, никто ничего не знает наверняка. Я об этом не думаю; посмотрим, что произойдёт. Если что-то случится — значит, так и должно быть. Главное для меня играть за клуб, который действительно хочет меня видеть.

— Премьер-лига — это вариант для тебя?

— Это один из сильнейших чемпионатов Европы. Я провёл там несколько лет, но не сыграл ни одного матча. Так что, конечно, я бы хотел туда вернуться. Это было бы отличной формой мести! — приводит слова шведского форварда L'Équipe.