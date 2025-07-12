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Виктор Дьёкереш сравнил уровень чемпионата Португалии с АПЛ

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил на утверждение, что его яркое выступление в команде из Лиссабона связано с низким уровнем чемпионата Португалии.

Источник: Чемпионат.com

Центральный нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш ответил на утверждение, что его яркое выступление в команде из Лиссабона связано с низким уровнем чемпионата Португалии. Футболист считает, что уровень португальской лиги не слишком отличается от АПЛ.

«Такое часто бывает. Когда происходит что-то нестандартное, люди ищут объяснения. “Он играет за лучшую команду лиги”, “уровень в Португалии недостаточно высокий”… Это просто мнение людей. И мне всё равно. Я знаю, чего добился здесь, я всегда выкладывался на максимум. Португальская лига — очень хорошая, с большим количеством техничных игроков. Да, возможно, она не такая физическая, как английская, но уровень действительно высокий», — приводит слова шведского форварда L'Équipe.