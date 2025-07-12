«Не было гарантий». Глава Ла Лиги высказался о сорванном переходе Уильямса в «Барселону»

Думаю, что «Барселона» находится в ситуации, похожей на ту, что была в предыдущих сезонах, когда они подписывали игроков и ждали до последней минуты. Это может заставить некоторых звёзд предпочесть не рисковать и не попадать в неопределённую ситуацию.