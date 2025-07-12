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«Не было гарантий». Глава Ла Лиги высказался о сорванном переходе Уильямса в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о причинах несостоявшегося перехода нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» в «Барселону».

Источник: Чемпионат.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о причинах несостоявшегося перехода нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» в «Барселону». Ранее сообщалось, что эта сделка находится на завершающей стадии, однако игрок продлил контракт с баскским клубом.

«Я читал, что Нико Уильямс просил гарантии регистрации, и я не знаю точно, каковы были условия, но “Барселона” не захотела предоставить такие гарантии.

Думаю, что «Барселона» находится в ситуации, похожей на ту, что была в предыдущих сезонах, когда они подписывали игроков и ждали до последней минуты. Это может заставить некоторых звёзд предпочесть не рисковать и не попадать в неопределённую ситуацию.

Я думаю, «Барселона» точно знает, что ей нужно делать, и если она решит сделать правильный ход, то сможет подписать игроков", — приводит слова Тебаса Barca News в соцсети Х (ранее Twitter).

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