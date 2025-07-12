«Фиорентина» объявила о назначении Пиоли на пост главного тренера

«Я очень рад, что Стефано Пиоли — новый тренер “Фиорентины”. С первой же минуты общения с ним я понял, что это тренер с высокими человеческими ценностями, готовый сделать всё возможное для этого клуба и этого города, который он хорошо знает и с которым тесно связан. Вместе с моей семьёй и всей “Фиорентиной” я хочу поприветствовать Стефано и пожелать ему всяческих успехов в нашем клубе», — сказал президент клуба Рокко Комиссо.