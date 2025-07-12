Caught Offside: «Арсенал» может побороться с «Челси» за полузащитника «Барселоны»

Касадо является выпускником академии «Барселоны». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.