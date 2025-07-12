Сенсацией с пенальти на последних минутах обернулся матч 16-го тура КПЛ

Жезказганцы открыли счет уже в первом тайме: на 38-й минуте полузащитник Котаро Киси поразил ворота гостей и вывел «Улытау» вперед. До самого конца встречи хозяева держались уверенно, не давая «Елимаю» воплотить преимущество в опасные моменты.
Однако на 86-й минуте все изменилось: арбитр назначил пенальти в ворота «Улытау», и форвард семейской команды Иван Свиридов уверенно реализовал удар с 11 метров, сравняв счет.
Этот результат стал неожиданным для многих фанатов, особенно с учетом предыдущих встреч: в первом круге КПЛ и в ⅛-й финала Кубка Казахстана «Елимай» без особых усилий разобрался с «Улытау» — оба раза со счетом 3:0. Однако на этот раз команда из Семея едва спаслась от поражения.
Набрав 13 очков, «Улытау» догнал в таблице «Кайсар» и «Жетысу». «Елимай», в свою очередь, сохранил за собой пятую строчку, но потеря очков против аутсайдера может сыграть свою роль в дальнейшем турнирном раскладе.