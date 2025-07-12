Сенсацией с пенальти на последних минутах обернулся матч 16-го тура КПЛ

Этот результат стал неожиданным для многих фанатов, особенно с учетом предыдущих встреч: в первом круге КПЛ и в ⅛-й финала Кубка Казахстана «Елимай» без особых усилий разобрался с «Улытау» — оба раза со счетом 3:0. Однако на этот раз команда из Семея едва спаслась от поражения.