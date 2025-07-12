Президент ФИФА Инфантино сообщил, что Дональд Трамп посетит финал КЧМ-2025

«Президент Трамп будет присутствовать на финале. Он любит футбол. Во время его первого президентского срока в саду Белого дома были установлены футбольные ворота. Дональд Трамп — президент США, одной из стран, принимающих чемпионат мира по футболу, и он сразу же поддержал идею клубного чемпионата мира. Подобные мероприятия — это огромные события. Без его поддержки такие турниры невозможны», — приводит слова Инфантино журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).