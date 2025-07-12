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Гол-шедевр и незабитый пенальти: драматичным камбэком обернулся матч в КПЛ

В матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги «Кызылжар» на выезде обыграл туркестанский «Туран» со счетом 2:1 и сумел подняться на восьмую строчку турнирной таблицы, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кызылжар"

Хозяева начали встречу активно и уже на 11-й минуте вышли вперед: нападающий Асылжан Аббас открыл счет, замкнув атаку точным ударом. Однако «Кызылжар» быстро оправился от пропущенного мяча и начал наращивать давление. На 33-й минуте гости получили шанс сравнять счет — полузащитник Александр Нойок подошел к «точке», но не реализовал свой шанс.

Тем не менее усилия гостей принесли плоды во втором тайме. На 70-й минуте защитник Анатолий Козленко потряс трибуны дальним мощным ударом — мяч влетел в ворота, не оставив шансов голкиперу «Турана». А под занавес встречи, на 86-й минуте, нападающий Тохтар Жангылышбай уверенно реализовал пенальти и принёс своей команде важнейшие три очка.

Благодаря этой победе «Кызылжар» набрал 19 очков и поднялся на восьмое место в таблице. «Туран» продолжает находиться в зоне вылета — команда остается на 13-й строчке с 11-ю очками.

Туран
1:2
Первый тайм: 0:0
Кызыл-Жар
Футбол, Казахстан, 16-й тур
12.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Turkistan Arena
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