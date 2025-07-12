Гол-шедевр и незабитый пенальти: драматичным камбэком обернулся матч в КПЛ

Тем не менее усилия гостей принесли плоды во втором тайме. На 70-й минуте защитник Анатолий Козленко потряс трибуны дальним мощным ударом — мяч влетел в ворота, не оставив шансов голкиперу «Турана». А под занавес встречи, на 86-й минуте, нападающий Тохтар Жангылышбай уверенно реализовал пенальти и принёс своей команде важнейшие три очка.