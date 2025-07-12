«Кому это нужно?» Тренер «Елимая» пожаловался на условия после сенсации

— «Мы недовольны сегодняшним результатом. Мы приехали в Жезказган за тремя очками. В такие ответственные моменты нужно показывать качественную игру, чтобы добиваться победы. К сожалению, сегодня нам это не удалось. Мы рассчитывали на совсем другой результат. В первом тайме у нас было много моментов, чтобы забить гол, но даже с метра не смогли реализовать. Были хорошие атаки, но, к сожалению, пропустили гол», — цитирует слова Карповича пресс-служба «Елимая».