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«Кому это нужно?» Тренер «Елимая» пожаловался на условия после сенсации

Главный тренер семейского «Елимая» Андрей Карпович прокомментировал неожиданную ничью (1:1) в матче против жезказганского «Улытау» в рамках 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Напомним, команда из Семея уступала почти весь матч и сумела отыграться лишь на 86-й минуте благодаря реализованному пенальти. Этот результат стал сюрпризом для многих фанатов, ведь в предыдущих двух встречах сезона — в Кубке и первом круге КПЛ — «Елимай» уверенно побеждал «Улытау» с одинаковым счетом 3:0. Однако в этот раз фаворит едва избежал поражения.

— «Мы недовольны сегодняшним результатом. Мы приехали в Жезказган за тремя очками. В такие ответственные моменты нужно показывать качественную игру, чтобы добиваться победы. К сожалению, сегодня нам это не удалось. Мы рассчитывали на совсем другой результат. В первом тайме у нас было много моментов, чтобы забить гол, но даже с метра не смогли реализовать. Были хорошие атаки, но, к сожалению, пропустили гол», — цитирует слова Карповича пресс-служба «Елимая».

Также специалист раскритиковал условия, в которых проходила игра:

— «Отдельно хочу остановиться на поле — играть в таких условиях очень сложно. В такую жару выходить из раздевалки без кондиционера и играть на синтетическом газоне — кому это нужно? Матчи на синтетике в такую погоду — это то, что губит наш футбол», — заявил Карпович.

После этого тура «Улытау», набрав 13 очков, сравнялся в таблице с «Кайсаром» и «Жетысу». «Елимай» остался на пятом месте.