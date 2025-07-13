Король схватился за голову. Какие рекорды побил Ламин Ямаль до 18 лет

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик: «Он особенный, гений. Я вижу с бровки, как он играет, а на видео можно в деталях рассмотреть, что он делает. Он отлично проявляет себя в больших матчах. Если такой талант появляется только каждые 50 лет, как говорит Симоне [Индзаги], то я очень рад, что он оказался в “Барселоне”.