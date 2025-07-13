Президент «Спортинга» резко высказался о ситуации с невозвращением Дьёкереша в клуб

«Мы спокойны. Всё можно решить с помощью закрытия трансферного окна, крупного штрафа и извинений перед командой. Если они [»Арсенал«] не хотят платить за Виктора справедливую рыночную стоимость, нас это вполне устроит на ближайшие три года.



Если гении, которые разрабатывают эту стратегию, думают, что это окажет давление на меня, чтобы облегчить его уход, то они не только полностью ошибаются, но и усложняют уход игрока. Никто не стоит выше интересов клуба. Кем бы они ни были», — приводит слова Варандаса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).