Экс-футболиста «Спартака» госпитализировали после пореза голени

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бразильский футболист «Фламенго» Айртон, который ранее выступал в составе московского «Спартака», был госпитализирован после глубокого рассечения голени, сообщает Globo.
Инцидент произошел в субботнем матче 13-го тура чемпионата Бразилии против «Сан-Паулу» (2:0). Айртон получил глубокий порез на левой голени в результате столкновения с футболистом из команды соперника. Защитник в слезах покинул поле на носилках. В раздевалке ему наложили несколько швов, после чего экстренно госпитализировали.
Айртону 28 лет. Он выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год, после чего «Фламенго» выкупил игрока. Всего защитник провел за «красно-белых» 108 матчей, в которых забил четыре мяча. В его активе два матча в составе сборной Бразилии.