Экс-футболиста «Спартака» госпитализировали после пореза голени

Айртону 28 лет. Он выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год, после чего «Фламенго» выкупил игрока. Всего защитник провел за «красно-белых» 108 матчей, в которых забил четыре мяча. В его активе два матча в составе сборной Бразилии.