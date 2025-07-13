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Лионель Месси установил уникальное достижение, никому до него не покорявшееся в МЛС

38-летний аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), тем самым установил новое уникальное достижение, ранее никому никогда не покорявшееся в истории лиги.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает пресс-служба МЛС.

По информации источника, Месси стал первым игроком в истории лиги, забившим два и более гола в пяти матчах подряд. Ранее он также был первым, кто оформил данную статистику в четырёх играх кряду.

Напомним, в активе Месси два гола и ассист в матче с «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), дубль в игре с «Коламбус Крю» (5:1), 2+1 во встрече с тем же «Монреалем» (4:2), а также по два гола в матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» и «Нэшвиллом» (2:1). Таким образом, на его счету 10 голов и семь передач в пяти играх североамериканских соревнований с 25 мая 2025 года.