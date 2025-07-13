Лионель Месси установил уникальное достижение, никому до него не покорявшееся в МЛС

Напомним, в активе Месси два гола и ассист в матче с «Клёб де Фут Монреаль» (4:1), дубль в игре с «Коламбус Крю» (5:1), 2+1 во встрече с тем же «Монреалем» (4:2), а также по два гола в матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» и «Нэшвиллом» (2:1). Таким образом, на его счету 10 голов и семь передач в пяти играх североамериканских соревнований с 25 мая 2025 года.