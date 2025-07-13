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«Атланта» Миранчука вырвала ничью в матче с «Торонто» в добавленное время

«Атланта» сыграла вничью с «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» в гостях сыграла вничью с «Торонто» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:1. Хозяева повели в счете, после того как в начале второго тайма отличился Дейби Флорес (48-я минута). От поражения «Атланту» спас Эммануэль Латте Лат (90+11), реализовавший 11-метровый удар.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, отыграл матч целиком и не отметился результативными действиями.

«Атланта» (19 очков), не побеждающая на протяжении пяти матчей, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» (18) располагается на 14-й позиции.

В следующем матче «Атланта» примет «Чикаго Файр», «Торонто» в гостях сыграет с «Сан-Диего». Обе встречи пройдут в ночь на 17 июля.