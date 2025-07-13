«Атланта» Миранчука вырвала ничью в матче с «Торонто» в добавленное время

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 1:1. Хозяева повели в счете, после того как в начале второго тайма отличился Дейби Флорес (48-я минута). От поражения «Атланту» спас Эммануэль Латте Лат (90+11), реализовавший 11-метровый удар.