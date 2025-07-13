10 плюсов и минусов обновленного формата клубного ЧМ

Клубный чемпионат мира уменьшил отпуск для футболистов. А у тренеров другая проблема — укороченная предсезонка. Для кого-то это действительно критично. Новый тренер «Реала» Хаби Алонсо хотел бы поработать с командой в режиме сборов, однако вместо этого ему пришлось сразу же включиться в борьбу за трофеи (неудачно). Теперь же у мадридцев получится урезанное межсезонье, после которого времени на подготовку будет очень мало. Серьёзный вызов не только для Алонсо, но и, к примеру, для Кристиана Киву из «Интера».