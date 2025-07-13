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В «Сьоне» подтвердили слухи о возможном уходе Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин прокомментировал слухи о возможном расставании с российским футболистом.

Источник: ФК «Сьон»

— В СМИ ходит информация о том, что Антон Миранчук покинет «Сьон» и ему уже ищут замену. Это так?

— Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я не хотел оставить Антона в «Сьоне», есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа. Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент. Имена клубов [которым интересен Миранчук], сказать не могу, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В сезоне-2024/25 Миранчук провел 24 игры в чемпионате Швейцарии и забил 2 гола.