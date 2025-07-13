В «Сьоне» подтвердили слухи о возможном уходе Миранчука

— Мы действительно все это обсуждаем. И как бы я не хотел оставить Антона в «Сьоне», есть клубы, которые могут заплатить за него сумму выкупа. Пункт о выкупе может быть активирован в любой момент. Имена клубов [которым интересен Миранчук], сказать не могу, — сказал Константин в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.