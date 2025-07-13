Cadena Ser: В «ПСЖ» не удивлены, что у «Реала» начались проблемы с приходом Мбаппе

По информации источника, в «ПСЖ» считают, что клуб «устранил проблему, расставшись с Мбаппе, и передал эту проблему “Реалу”». Подчёркивается, что теперь во французском гранде видят, что «сливочные» сталкиваются с теми же трудностями, что были у них, когда Мбаппе находился в команде.