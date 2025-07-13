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Тренер «Челси» Мареска: согласен, что «ПСЖ» — лучшая команда в Европе и мире

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о «ПСЖ» в преддверии финального матча клубного чемпионата мира, который состоится сегодня, 13 июля.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о «ПСЖ» в преддверии финального матча клубного чемпионата мира, который состоится сегодня, 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Я согласен с большинством людей, которые говорят, что “ПСЖ” — лучшая команда в Европе и мире. Причина в том, что они демонстрируют это во Франции, в Лиге чемпионов и в этом турнире. Мы испытываем к ним огромное уважение, и мне очень нравится за ними наблюдать, но мы здесь, чтобы сделать всё возможное и выиграть финал. Конечно, будет сложно, но для меня все матчи сложные.

«Флуминенсе» обыграл «Интер», который вышел в финал Лиги чемпионов. Они обыграли «Аль-Хиляль», который победил «Манчестер Сити». Поэтому все матчи сложные, и нам нужно максимально подготовиться к деталям. Мы подготовимся к этой игре наилучшим образом", — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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