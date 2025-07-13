Тренер «Челси» Мареска: согласен, что «ПСЖ» — лучшая команда в Европе и мире

«Я согласен с большинством людей, которые говорят, что “ПСЖ” — лучшая команда в Европе и мире. Причина в том, что они демонстрируют это во Франции, в Лиге чемпионов и в этом турнире. Мы испытываем к ним огромное уважение, и мне очень нравится за ними наблюдать, но мы здесь, чтобы сделать всё возможное и выиграть финал. Конечно, будет сложно, но для меня все матчи сложные.