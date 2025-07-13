Ямаль ответил, что желает сам себе на 18-летие

«Получать то же, что и в 16 и в 17. Плюс я хочу выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Но я не слишком много об этом думаю, у меня ещё много лет, и я хочу побеждать и отдавать ради этого много сил», — сказал Ямаль в интервью клубному каналу.