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Месси забил больше голов со штрафных, чем с пенальти с 2018 года

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с 2018 года отметился 35 голами со штрафных, в то время как за этот же период он забил 33 гола с пенальти.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с 2018 года отметился 35 голами со штрафных, в то время как за этот же период он забил 33 гола с пенальти. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х (ранее Twitter).

Последний гол со штрафного 38-летний футболист забил в матче МЛС с «Нэшвиллом» (2:1), который состоялся в ночь с 12 на 13 июля. Этот мяч стал 69-м такого плана в карьере Месси.

В игре с «Нэшвиллом» аргентинец оформил дубль, который стал для него пятым подряд в американской лиге. Нападающий стал первым игроком в истории соревнования, забившим два и более гола в пяти матчах подряд.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. До этого он играл в «ПСЖ» и «Барселоне».

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