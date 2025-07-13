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Аршавин назвал фаворита на «Золотой мяч»: Он близок к победе

Экс-футболист «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин оценил шансы Усмана Дембеле завоевать «Золотой мяч».

Источник: Getty Images

«Если бы вы спросили у меня насчет судьбы “Золотого мяча” перед Новым годом, то Дембеле мне бы даже в голову не пришел. Но с начала нового календарного года Дембеле демонстрирует потрясающую игру. Он забил очень много голов, поэтому он близок к победе.

Нужно принимать во внимание, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Я был на финале и был впечатлен этой молодой и мощной командой. Они хороши как в плане физики, так и по технике или тактике. Думаю, «ПСЖ» теперь готовы к победам на долгие годы вперед", — сказал Аршавин интервью Instant Foot.