Аршавин назвал фаворита на «Золотой мяч»: Он близок к победе

Нужно принимать во внимание, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Я был на финале и был впечатлен этой молодой и мощной командой. Они хороши как в плане физики, так и по технике или тактике. Думаю, «ПСЖ» теперь готовы к победам на долгие годы вперед", — сказал Аршавин интервью Instant Foot.