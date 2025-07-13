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Клуб Смакова избежал разгрома в матче КПЛ-2025 с удалением и 4 голами

Столичный «Женис» обыграл талдыкорганский «Жетысу» в матче 16-го тура КПЛ-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Встреча прошла в Павлодаре, куда из-за музыкального фестиваля на «Астана Арене» он был перенесен.

Уже в первом тайме столичные забили два гола в ворота талдыкорганцев, которых тренирует Самат Смаков. Отличились Аслан Адиль (31 минута) и Динмухамед Караман, реализовавший на 41-й минуте пенальти.

На 53-й минуте «Женис» остался в меньшинстве после удаления бразильца Гьяна душ Сантуша Мартинша. Впрочем, это не помешало столичным на 61-й минуте сделать заявку на разгром — отличился Ардак Саулет.

Клубу Смакова удалось избежать крупного поражения на 67-й минуте, когда отличился Жансултан Мухамеджанов.

«Женис» набрал 20 очков и занимает седьмое место в таблице КПЛ-2025. У «Жетысу» 13 баллов и десятая строчка.

Женис
3:1
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Футбол, Казахстан, 16-й тур
13.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Дмитрий Огай
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти