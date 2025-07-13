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«Тобол» после камбэка ворвался в топ-3 КПЛ-2025

Костанайский «Тобол» в домашнем матче победил кокшетауский «Окжетпес» в рамках 16-го тура КПЛ-2025, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Примечательно, что первыми вперед вышли гости, отличившиеся на 43-й минуте после голам Даурена Жумата с пенальти. Жаслан Жумашев на 64-й минуте сравнял счет, а на 72-й он оформил дубль и принес победу костанайцам.

Таким образом, «Тобол» набрал 34 очка и опередил «Актобе» в таблице КПЛ, выйдя на третье место. У «Окжетпеса» 24 очка и шестая строчка в КПЛ-2025.

Тобол Кс
2:1
Первый тайм: 0:0
Окжетпес
Футбол, Казахстан, 16-й тур
13.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Сергей Попков
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