«Тобол» после камбэка ворвался в топ-3 КПЛ-2025

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Примечательно, что первыми вперед вышли гости, отличившиеся на 43-й минуте после голам Даурена Жумата с пенальти. Жаслан Жумашев на 64-й минуте сравнял счет, а на 72-й он оформил дубль и принес победу костанайцам.
Таким образом, «Тобол» набрал 34 очка и опередил «Актобе» в таблице КПЛ, выйдя на третье место. У «Окжетпеса» 24 очка и шестая строчка в КПЛ-2025.
Футбол, Казахстан, 16-й тур
13.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
Главные тренеры
Сергей Попков
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