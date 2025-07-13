«Астану» оставили без победы в матче с удалением

Встреча состоялась в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 85-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной забил вышедший на замену Эвертон.
Отметим, что с 67-й минуты «Ордабасы» играл в меньшинстве после удаления Зикрилло Султаниязова.
Таким образом, «Астана» упустила возможность укрепить свое лидерство и оторваться от идущего вторым «Кайрата», который пропускал этот тур. У столичных 37 очков после 17 матчей, а у алматинцев 36 баллов и 16 сыгранных матчей. На третьем месте идет «Тобол», у которого 34 очка после 15 встреч. Таким образом, «Астану» по потерянным очкам обходят и «Кайрат» и «Тобол».
Футбол, Казахстан, 16-й тур
13.07.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Kazhimukan Munaytpasov
Главные тренеры
Александр Седнев
Григорий Бабаян
Обозначения
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