«Астану» оставили без победы в матче с удалением

Таким образом, «Астана» упустила возможность укрепить свое лидерство и оторваться от идущего вторым «Кайрата», который пропускал этот тур. У столичных 37 очков после 17 матчей, а у алматинцев 36 баллов и 16 сыгранных матчей. На третьем месте идет «Тобол», у которого 34 очка после 15 встреч. Таким образом, «Астану» по потерянным очкам обходят и «Кайрат» и «Тобол».