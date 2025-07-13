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«Челси» — «ПСЖ». Объявлены стартовые составы на финал КЧМ-2025

Сегодня, 13 июля, английский «Челси» сыграет против французского «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира.

Источник: Getty Images

Финальная встреча турнира состоится на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Палмер, Энцо, Нету, Жоао Педро.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш, Витинья, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

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