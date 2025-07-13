«Челси» — «ПСЖ». Объявлены стартовые составы на финал КЧМ-2025

Финальная встреча турнира состоится на поле стадиона «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колвилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Палмер, Энцо, Нету, Жоао Педро.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш, Витинья, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
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