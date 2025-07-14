Палмер — это похороны! «Челси» — клубный чемпион мира

Ставка на звезду
Сколько же скепсиса было до старта первого клубного чемпионата мира в новом формате! А по факту — серьезно придраться можно только к организационным моментам и непонятным для европейцев правилами безопасности в грозовую погоду. Ну посмеялись над несчастным «Оклендом». Посочувствовали измотанному «Атлетико», который, кажется, только порадовался тому, что ушел в отпуск по окончании группового турнира. Но главное — с футболом все было в полном порядке.
Классные матчи, интересные сюжеты, колоритные команды со всех частей света. Разве не интересно посмотреть на разные по стилю и вполне конкурентоспособные на фоне европейцев бразильские клубы? Оценить футбольных романтиков из «Мамелоди Сандаунз» или убедиться благодаря «Аль-Хилялю», что саудовская лига — это не просто огромные деньги. Прощание Луки Модрича с «Реалом» и Томаса Мюллера с «Баварией», Лео Месси в плей-офф, обновляющиеся «Королевский клуб» и «Манчестер Сити» с первыми новичками — отличные истории.
И, наконец, прекрасный по афише финал, участники которого лучше всех опровергли тезис критиков о ненужности КЧМ. «ПСЖ» (за исключением встречи с «Ботафого») в Штатах играл так, словно держал ритм, взятый в финале Лиги чемпионов. Сколько раз летом мы снова слышали о том, что Луис Энрике создал эталонную команду, которой просто нет равных! Ну, а «Челси» еще осенью не скрывал, что держит в уме концовку бесконечного сезона-2024/25, поэтому берег свой главный актив в лице Палмера и не заявлял его на основной этап Лиги конференций. А еще синие оказались среди тех, кто активно заявлял новичков. К старту — Делапа, а по ходу плей-офф — Жоау Педру.
План Марески
Выход бразильца в стартовом составе стал самым очевидным решением Энцо Марески. Педру после дубля в ворота родного «Флуминенсе» поймал кураж, который никуда не делся к финалу. Его пас пяткой под первый — пристрелочный удар Палмеру — чистое удовольствие. «Челси» в принципе начал мощно — с прессингом и нацеленностью на чужие ворота. Хотя «ПСЖ» таким набором качеств не удивить. Что в плей-офф ЛЧ, что против «Баварии» в четвертьфинале КЧМ французский гранд показывал умение терпеть, пахать и ждать своего шанса.
Об этом вспомнилось, когда Фабиан Руис изумительным пасом через штрафную вывел к воротам Дуэ. Только один из героев сезона забыл, что лучшее — враг хорошего. Или решил, что можно играть на публику даже в финале, а перехваченная защитником передача на Кварацхелию оказалась лишней. Потом Дуэ уже пробил сам из куда менее очевидной позиции: Санчес сумел «сложиться» и выручил, а далее вратарь стал одним из проводников плана Марески. Это вратарь пасом от своей штрафной на фланг начал первую голевую атаку, которая оказалась не вспышкой гениальности, а элементом системного подхода.
Первая мысль — еще при взгляде на стартовый протокол — вроде бы намекала на план сдерживания связки Нуну Мендеша и Хвичи за счет выхода двух профильных правых защитников. Только по факту ничего подобного не было. Гюсто занимался привычной работой на бровке, смяв Мендеша и подготовив первый гол. А Джеймс оказался одним из опорных полузащитников в тандеме с Кайседо — что не отменяло в атаке акцент на правый фланг и гений Палмера. Коул исполнил два результативных удара словно под копирку — как в футбольном симуляторе на низком уровне сложности. Уж слишком легко все сделали забросивший мяч в свободную зону Колуилл, и Палмер, поймавший на финт Витинью. Ну, а пасом героя вечера и завершением Жоау Педру, который изящно подсек мяч над Доннарумой, можно наслаждаться до бесконечности.
Антирекорд
К перерыву можно было без риска ошибиться назвать Палмера игроком для больших матчей. За два финала — Лиги конференций и КЧМ — у него 2 гола и 3 результативных передачи! А «ПСЖ» в этот раз переписывал рекорды с приставкой «анти». За всю катарскую эпоху, которая началась летом 2011 года, французский суперклуб впервые в международных турнирах пропустил два мяча к 30-й минуте. Вместе с тем 0:3 по итогам первого тайма — не уникальная вещь. В феврале 2022-го не проигрывавший до этого четыре месяца «ПСЖ» горел синим пламенем во встрече с «Нантом» (в итоге — 1:3).
Только параллели с той игрой, конечно, выглядели натянутыми. Цифры идентичные, а цена вопроса несопоставима. Простая осечка на длинной дистанции, у которой не было никаких турнирных последствий, и провал в финале — большая разница, это именно провал. Без каких либо скидок на усталость и нагрузки почти бесконечного сезона. Хотя, нужно отметить, что с учетом сборной больше всего матчей — 73 наряду с Модричем — набралось у вышедшего в воскресенье на замену Барколя. Однако несколько дней назад ты размазывал по газону «Реал», а теперь сам оказался в роли мадридцев.
Мог ли «ПСЖ» устроить погоню и хотя бы попытаться перевернуть игру? Теоретически — да. Однако на стыке таймов Санчес накрыл в углу удар Жоау Невеша и выдал космический сейв после атаки Дембеле с нескольких метров. Вратарь и самоотверженность защитников «Челси» убили веру парижан в чудеса. Это у синих получалось почти все — как у создавшего голевой момент сразу после выхода на замену Делапа. А Париж в какой-то момент словно выбросил белый флаг. Удаление Невеша, который решил проверить на крепость роскошную шевелюру Кукурельи, выглядело капитуляцией.
Пять трофеев у «ПСЖ» не будет. Великий — без каких-либо оговорок — сезон завершился не восклицательным знаком, а кляксой. Ну, а «Челси» взял второй титул за полтора месяца. По сильным лондонцам все успели соскучиться, и они возвращаются!
Ну, а массовая потасовка уже после финального свистка — просто эмоции парижан. Слишком больно им было смотреть на табло, где горели цифры 3:0.
Андрей Кузичев