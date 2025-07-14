Палмер — это похороны! «Челси» — клубный чемпион мира

Первая мысль — еще при взгляде на стартовый протокол — вроде бы намекала на план сдерживания связки Нуну Мендеша и Хвичи за счет выхода двух профильных правых защитников. Только по факту ничего подобного не было. Гюсто занимался привычной работой на бровке, смяв Мендеша и подготовив первый гол. А Джеймс оказался одним из опорных полузащитников в тандеме с Кайседо — что не отменяло в атаке акцент на правый фланг и гений Палмера. Коул исполнил два результативных удара словно под копирку — как в футбольном симуляторе на низком уровне сложности. Уж слишком легко все сделали забросивший мяч в свободную зону Колуилл, и Палмер, поймавший на финт Витинью. Ну, а пасом героя вечера и завершением Жоау Педру, который изящно подсек мяч над Доннарумой, можно наслаждаться до бесконечности.