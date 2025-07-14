Ментальная сила Палмера — основа будущего «Челси». Коул размазал мощнейший «ПСЖ»

Ментальная сила и психологическая стойкость Палмера может стать основой светлого будущего «Челси». В двух предыдущих сезонах успех команды зависел от полузащитника если не на сто процентов, то точно где-то рядом с этим числом. В последнее время игрока вроде как настиг спад, но разве 23 балла по «гол плюс пас» считаются показателем регресса, если речь не о нападающем? Да, он долго не забивал, аж три с лишним месяца. И все равно определяющим образом влиял на игру лондонцев, которые в итоге заняли место в топ-4.