Ментальная сила Палмера — основа будущего «Челси». Коул размазал мощнейший «ПСЖ»

В 2012 году «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но не стал победителем клубного чемпионата мира — единственный такой случай с европейской командой за последние 19 лет. Лондонцы тогда минимально уступили «Коринтиансу». Спустя девять лет английский гранд снова забрал ЛЧ и вновь испытал проблемы на КЧМ — лишь в овертайме против «Палмейраса» вырвал трофей благодаря пенальти Хаверца.
Тем удивительнее, что куда менее сильный «Челси» настолько убедительно выиграл решающий матч гораздо более конкурентного клубного чемпионата мира, состоявшегося в США. И соперником были не бразильцы, а фантастический «ПСЖ», завоевавший недавно требл. Команда, которую называли с отрывом лучшей в мире. 3:0 без малейших шансов для французов — по-настоящему сенсационный результат, главным творцом которого стал Коул Палмер.
Англичанин вообще игрок больших матчей. Он признавался MVP финала Лиги конференций и Суперкубка Европы, забивал в финале молодежного и взрослого Евро, оформил 11+4 во встречах с представителями большой шестерки АПЛ. А теперь дублем и ассистом за 21 минуту уничтожил лучшую команду мира, после чего получил «Золотой мяч» турнира, которым раньше из британцев награждали только Уэйна Руни. Поразительный набор достижений для 23-летнего футболиста.
Финалы часто получаются блеклыми по зрелищности. Чересчур велика цена ошибки — не хочется одной помаркой перечеркнуть многочисленные усилия, приложенные на пути к трофею. Это время масштабных личностей, истинных лидеров. Палмер был таким всегда, капитанил еще в «Сити» U18.
Хладнокровие, уверенность и абсолютное отсутствие нервов — конкурентные преимущества Коула относительно других атакующих суперзвезд. Посмотрите на его голы Доннарумме. Складывается впечатление, что перед глазами нарезка с тренировки. Слишком легко и в некоторой степени издевательски Палмер легонько катил с левой в дальний — два практически идентичных удара. А перед вторым вовсе унизил Витинью с Бералдо ложным замахами.
Ментальная сила и психологическая стойкость Палмера может стать основой светлого будущего «Челси». В двух предыдущих сезонах успех команды зависел от полузащитника если не на сто процентов, то точно где-то рядом с этим числом. В последнее время игрока вроде как настиг спад, но разве 23 балла по «гол плюс пас» считаются показателем регресса, если речь не о нападающем? Да, он долго не забивал, аж три с лишним месяца. И все равно определяющим образом влиял на игру лондонцев, которые в итоге заняли место в топ-4.
Безусловно, Мареске было что решать в контексте Коула. Несмотря на колоссальную эффективность футболиста, хотелось еще больше пользы, потому что все понимают, что потолок англичанина пока даже не на горизонте. Кажется, тренер разобрался: «Мы нашли для Палмера позицию, где у него было пространство для атаки», — заявил Энцо после разгрома «ПСЖ».
«Челси» потихоньку стабилизируется. Именно Палмер надолго награжден статусом ключевой фигуры на поле. Заслуженно. Уникальное сочетание природного таланта, высочайшего футбольного интеллекта и идеальной для спорта нервной системы на выходе дает эталонного лидера. Вокруг такого мастера можно и нужно строить амбициозный коллектив.
Неизвестно, какие у Коула планы на карьеру, но ему по силам вести за собой топ-клуб. Колд (говорящее прозвище) даже посреди американской жары остается холодным, при этом парадоксально разжигая эмоции всех вокруг. Чьи-то положительные, как болельщиков «Челси». Чьи-то отрицательные, как Доннаруммы и Энрике. Но равнодушных после его восхитительных перформансов просто нет. Это ли не главное в футболе?
Энцо Мареска
Луис Энрике
Коул Палмер
(Мало Гюсто)
22′
Коул Палмер
(Леви Колвилл)
30′
Жоао Педро
(Коул Палмер)
43′
1
Роберт Санчес
27
Мало Гюсто
40′
3
Марк Кукурелья
10
Коул Палмер
23
Тревор Чалоба
6
Леви Колвилл
82′
25
Мойсес Кайседо
36′
7
Педру Нету
34′
78′
18
Кристофер Нкунку
8
Энцо Фернандес
61′
17
Андрей Сантос
20
Жоао Педро
67′
9
Лиам Делап
24
Рис Джеймс
77′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
1
Джанлуиджи Доннарумма
25
Нуну Мендеш
90+4′
10
Усман Дембеле
87′
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
4
Лукас Бералдо
87
Жоау Невеш
84′
2
Ашраф Хакими
73′
24
Сенни Маюлу
14
Дезире Дуэ
73′
33
Уоррен Заир-Эмери
7
Хвича Кварацхелия
58′
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
73′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Алиреза Фагани
(Иран)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти