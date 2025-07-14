Тренер «ПСЖ» схватил звезду «Челси» за шею и толкнул! Скандал с Энрике на финале КЧМ

Да, обычно не принято, что тренеры контактируют с футболистами. Но всё равно: зачем традиционно дипломатичный Энрике поступил не очень красиво? Вероятно, испанец, как и весь «ПСЖ», действительно разучился проигрывать. За прошедший год парижане взяли четыре трофея (чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции плюс Лига чемпионов). «ПСЖ» планировал взять ещё один, пятый титул. Однако не судьба. А поведение Энрике немного подпортило репутацию тренера, которую он заработал сезоном-2024/2025.