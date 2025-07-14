«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии». Блаттер раскритиковал ФИФА

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру — и они её взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому. Футбола стало многовато. Одни и те же игроки и клубы страдают снова и снова, не получая достаточного отдыха. Экстремальная жара, сопровождающая клубный чемпионат мира всё лето, — это вредно для здоровья и недопустимо», — приводит слова Блаттера The Athletic.
Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Челси» со счётом 3:0 разгромил «ПСЖ».
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