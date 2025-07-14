Что известно о следующем клубном ЧМ? Команды, место проведения и другие расклады

Отметим, что «Ливерпуль» занимает восьмое место, но находится ниже «Арсенала» и «Астон Виллы». Так как на КЧМ могут играть лишь два клуба из одной страны, то его место отдаётся «Атлетико». Мадридцы же опережают соседей из «Реала» и немецкий «Байер», которые также пока что не проходят на турнир из-за правила двух команд. Поэтому восьмое место отходит ПСВ.