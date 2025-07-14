Луис Энрике извинился за потерю самообладания после финала клубного ЧМ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Челси». После финального свистка между игроками и представителями команд началась массовая потасовка, во время которой Энрике схватил за горло Жоао Педро и толкнул его, после чего футболист «Челси» упал на газон.