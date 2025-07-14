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Луис Энрике извинился за потерю самообладания после финала клубного ЧМ

Луис Энрике извинился за потерю самообладания после финала клубного ЧМ с «Челси».

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил сожаление по поводу потери самообладания после поражения от английского «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу в США.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Челси». После финального свистка между игроками и представителями команд началась массовая потасовка, во время которой Энрике схватил за горло Жоао Педро и толкнул его, после чего футболист «Челси» упал на газон.

«Я идиот. Он стоит там, толкает меня, я в ответ толкаю его, и он валится на поле», — цитирует Энрике Marca.

«У нас самый дисциплинированный и уважительный тренер в мире. Его толкнули. К тренерам тоже нужно относиться с уважением», — сказал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Клубный чемпионат мира впервые прошел в новом формате с участием 32 команд.

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