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Хайкин заявил, что хочет растить своих детей в Норвегии

Футболист «Будё-Глимт» Хайкин заявил, что хочет растить своих детей в Норвегии.

Источник: Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российский вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил, что хочет растить своих детей в Норвегии.

Ранее Хайкин заявил, что хочет получить норвежское гражданство по семейным причинам, его невеста — норвежка. Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина в качестве возможного усиления национальной команды.

«Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, четыре, пять или десять лет. Не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии. В жизни все может измениться в одно мгновение, но я живу здесь уже давно и испытываю к этому месту особую привязанность. Моя жена тоже из Норвегии, и я хочу, чтобы именно здесь выросли мои дети», — сказал Хайкин в интервью VG.

По данным издания, помимо российского, у Хайкина также есть гражданство Израиля и Великобритании.

«С первого дня все было просто идеально. Мне нравится, как устроена страна, каковы люди, что здесь можно интегрироваться и чувствовать себя желанным гостем. Конечно, здесь, как и во всех странах, есть свои проблемы, но, по моему мнению, Норвегия заботится о своих гражданах и гражданах других стран. Моим приоритетом было стать гражданином Норвегии, чтобы после завершения карьеры жить здесь свободно», — добавил футболист.

Хайкину 30 лет. Он выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не провел за команду ни одного матча.