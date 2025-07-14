Хайкин заявил, что хочет растить своих детей в Норвегии

«Никогда не знаешь, где окажешься через два, три, четыре, пять или десять лет. Не могу гарантировать, что буду жить в Норвегии. В жизни все может измениться в одно мгновение, но я живу здесь уже давно и испытываю к этому месту особую привязанность. Моя жена тоже из Норвегии, и я хочу, чтобы именно здесь выросли мои дети», — сказал Хайкин в интервью VG.